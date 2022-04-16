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    İstanbul'da yeni hafta yağışlı geçecek

    Meteoroloji'nin son verilerine göre; İstanbul genelinde yarın itibarıyla yağur etkili olacak. Yağış çarşamba gününe kadar sürecek.
    • Özel Haber
    • 16.04.2022 - 10:10
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    İstanbul'da yeni hafta yağışlı geçecek

    İstanbul'da nisan ayı itibarıyla etkili olan sıcak hava geçtiğimiz hafta yerini yağmura bırakmıştı.

    Çok uzun sürmeyen yağışlar üzerine güneş yeniden etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.

    Yağmur geri dönüyor

    Haftalık tahminlere göre kentte pazar gününden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

    Yağışların 4 gün boyunca sürmesi, sıcaklıkların ise 10 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor.

    5 günlük harita

    Ülke genelindeki 5 günlük tahmini durum:

    İstanbul da yeni hafta yağışlı geçecek #1

    Bugün yurdun güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul da yeni hafta yağışlı geçecek #2

    Pazar günü yurdun batı kesimleri yağış alırken ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Ankara'da gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken sıcaklık 25 dereceye yükselecek. İstanbul'da 10-15, İzmir'de 22, Konya'da 26, Antalya'da 24 derece olacak.

    İstanbul da yeni hafta yağışlı geçecek #3

    Yeni haftanın ilk günü ise Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde gök görültülü sağanak etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

    İstanbul da yeni hafta yağışlı geçecek #4

    Salı günü Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da çok bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte bir miktar düşecek.

    İstanbul da yeni hafta yağışlı geçecek #5

    Çarşamba günü Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmezken kalan kesimlerin tamamında yağış görülecek.


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