İstanbul'da yeni hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji'nin son verilerine göre; İstanbul genelinde yarın itibarıyla yağur etkili olacak. Yağış çarşamba gününe kadar sürecek.

İstanbul'da nisan ayı itibarıyla etkili olan sıcak hava geçtiğimiz hafta yerini yağmura bırakmıştı.

Çok uzun sürmeyen yağışlar üzerine güneş yeniden etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.

Yağmur geri dönüyor

Haftalık tahminlere göre kentte pazar gününden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 4 gün boyunca sürmesi, sıcaklıkların ise 10 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor.

5 günlük harita

Ülke genelindeki 5 günlük tahmini durum:

Bugün yurdun güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Pazar günü yurdun batı kesimleri yağış alırken ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Ankara'da gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken sıcaklık 25 dereceye yükselecek. İstanbul'da 10-15, İzmir'de 22, Konya'da 26, Antalya'da 24 derece olacak.

Yeni haftanın ilk günü ise Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde gök görültülü sağanak etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



Salı günü Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da çok bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte bir miktar düşecek.



Çarşamba günü Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmezken kalan kesimlerin tamamında yağış görülecek.

