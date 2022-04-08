Petrol
101.25
0.67%
Euro
16.02
-0.16%
Dolar
14.75
0.07%
Altın
914.75
-0.02%
Borsa
2345
0.00%
Bitcoin
646.076
0.21%
BTXN Coin
34.45
8.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    İstanbul'da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek

    İstanbul'da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek

    Yeşil alanlara yönelik heykel çalışması yürüten İBB, 'İstanbul Senin' sloganıyla 7 yeni heykelin yapılabilmesi için yarışma düzenliyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da bulunan yeşil alanlarla ilgili yeni bir çalışma yürütüleceği duyuruldu.

    Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'nı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir yarışma düzenleyeceklerini açıkladı.

    Belediyenin düzenlediği yarışmada "İstanbul Senin" sloganıyla bir araya gelen heykeltraşlar, belediyenin seçtiği konseptlerde heykeller tasarlayacak.

    İstanbul'a 7 yeni heykel

    Tasarım çalışmalarıyla Gülhane ve Sirkeci parklarında Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin, Emrullah Ali Yıldız heykelleri yerlerini alacak.

    İstanbul da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek #1

    "Konulu yapıtların tasarlanması"

    İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı’nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:

    Heykel konuları

    - Atatürk ve Harf Devrimi,

    - Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)

    - Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)

    - Nazım Hikmet (Şair ve yazar)

    - Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)

    - Cemil Topuzlu (Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu)

    - Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demiryollarının kurucusu)"

    İstanbul da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Ketumiyet nedir
    İpucu

    Ketumiyet nedir

    Brent ham petrolü 102,39 dolarda
    Ekonomi

    Brent ham petrolü 102,39 dolarda

    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası
    Gündem

    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası

    Görüş Bildir