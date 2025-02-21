İstanbul'da yeni kar yağışı kararı: Hafta sonu kurslara ara verildi

AA

İstanbul'daki yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Valisi Davut Gül, alınan yeni bir kararı duyurdu.

KURSLARA 'KAR' TATİLİ GELDİ

Vali Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirtti.

VALİ GÜL AÇIKLADI

Vali Gül, şunları kaydetti: