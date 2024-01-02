İstanbul'da yeni yılın ilk mesai günü trafikle başladı Yeni yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yüzde 62'lere ulaştı.

AA & Ensonhaber

Megakent İstanbul'un en büyük problemlerinden biri de trafik.

Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksayabiliyor.

Yılın ilk mesai gününde trafik

Konuya bir örnek daha yeni yılın ilk mesai gününde yaşandı.

İstanbul'da 2024 yılının ilk iş günü, trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 karayolunda araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Yüzde 62'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 62'ye ulaştı.

İş ve okuluna metrobüsle gitmek isteyenler de duraklarda yoğunluk oluşturdu.