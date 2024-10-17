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Haber Merkezi

İstanbul'da sağlık sektörünü ele geçirmeye çalışan çete, çökertildi.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da bulunan hastanelerde çalışan yenidoğan bebek çetesi üyelerinin, haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Bu çete yüzünden 12 sağlıklı bebek hayatını kaybetti...

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin gözaltına alınan çete üyelerinin konuşmaları ortaya çıktı.

KAN DONDURAN İFADELER

Çete üyelerinin kan donduran ifadelerinde çocukları nasıl öldürdükleri de yer aldı.

Çetede hemşire olarak yer alan Mehtap S.'nin bebekleri öldürmekte görevli olduğu görüldü. Çete üyelerinin konuşmalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"ÇOCUĞU ÖLDÜR"

Örgüt üyesi Hasan Basri G.: Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur?

Hemşire Mehtap S.: Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani.

Hakan Doğukan T.: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

"150 BİN FİYAT ÇEKECEĞİM"

Hasan Basri G.: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

Hakan Doğukan T.: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış.

Hasan Basri G.: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

"BUGÜN ALEM YAPARIZ"

Hakan Doğukan T.: Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

Hasan Basri G.: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim bugün parayı alacağım. Bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım.