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Haber Merkezi

Türkiye, 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesini konuşuyor...

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da bulunan hastanelerde çalışan yenidoğan bebek çetesi üyelerinin, haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Çökertilen çeteye dair yeni detaylar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Çetenin ortaya çıkan konuşmalarında, bebekleri nasıl öldürdükleri ve bunu aralarında da dalga konusu yaptıkları görüldü.

"BEN GELENE KADAR YAŞASIN"

Emrullah Dinç'in haberine göre; hemşire olan Bahar Kanık ve doktor olan Fırat Sarı'nın ortaya dökülen konuşmaları adeta kan dondurdu.

Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık ile örgüt lideri Fırat Sarı arasındaki konuşmalar şu şekilde:

BAHAR KANIK: Bir tane kalan curosurfumuzu çocuğa yaptık hocam.

FIRAT SARI: Peki, curosurftan sonra bir işe yaradı mı?

BAHAR KANIK: Hiçbir işe yaramadı.

FIRAT SARI: Boşa mı gitti yani?

BAHAR KANIK: Niye ona curosurf yaptırdınız ki? Ben bilmiyorum valla.

FIRAT SARI: En azından ben gelinceye kadar yaşasın diye. Hahahah.

BAHAR KANIK: Yani bilmiyorum valla çok tuhaf şeyler yapmışsınız. Keşke bıraksaydınız Sarıkaya'ya (bebeğin adı) falan yapardık.

FIRAT SARI: Valla haklısın.

"BEBEĞİN FİŞİNİ ÇEKECEĞİM"

BAHAR KANIK: Hocam Halime'nin kalbi yokmuş, CPR yapalım mı?

FIRAT SARI: CPR bir iki tane dokunun, dönerse döner.

BAHAR KANIK: Bir iki tane dokunun.

FIRAT SARI: Dönerse biraz daha yaşasın, ben gelinceye kadar.

BAHAR KANIK: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayın.

FIRAT SARI: Ölmesin ha...

BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da fişini çekeceğim, gelmezseniz.

FIRAT SARI: Nasıl?

BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da fişini çekeceğim, az kaldı.

FIRAT SARI: Hahah, dedemin fişi.

BAHAR KANIK: Hahaha, çekeceğim fişi.

BEBEKLERLE DALGA GEÇTİLER

FIRAT SARI: Kız Halime'yi boşver. Sarıkaya nasıl, eli ayağı toparlıyor mu? Sabah toparlıyor dedi Selin.

BAHAR KANIK: Kim toparlıyor ya.

FIRAT SARI: Sarıkaya'nın eli ayağı.

BAHAR KANIK: Toparlamıyor. Siz Selin'e bakmayın. Ama o da sizin gibi, güzel düşünüyor hemen.

FIRAT SARI: Pozitif canım o. Pembeleşmemiş mi? Orta parmağı pembeleşmiş dedi.

BAHAR KANIK: Ucu hafif açılmaya başlamış.

FIRAT SARI: Ucundan açılacak.

BAHAR KANIK: Ucu açılıyor zaten hocam. Güzel bir açılma değil.

FIRAT SARI: He iyi yaptın. Peki, kreksana ne diyorsunuz? Kreksana mı yapsak ona?

BAHAR KANIK: Gelin yaparız.

"HALİME KALK KIZ SENİNLE İLGİLENECEĞİZ"

BAHAR KANIK: Tüh Halime'yi de bugün besleyecektik bak.

FIRAT SARI: Hahaha plana bak.

BAHAR KANIK: Hahaha kalk kız besleyeceğiz seni.

FIRAT SARI: Aynen ya aynen. Bugün seni besleyeceğiz kız.

BAHAR KANIK: Bugün seninle ilgileneceğiz.

FIRAT SARI: Doğru dün ilgilenemedik, bugün ilgileniyoruz hahahah.

BAHAR KANIK: Hahahah, hocam enerjim çok yerinde.

"KEK ALDIM, BEKLİYORUM"

FIRAT SARI: Geleceğim kız, seviyorum seni.

BAHAR KANIK: Hadi kek aldım, bekliyorum sizi.