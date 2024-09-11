Haber Merkezi
İstanbul, akşam iş çıkışı saatlerinde uzun zamandır değişmeyen bir manzaraya sahne oldu...
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, teknik bir arıza yaşandı..
İş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular ise, seferlerin durması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı.
YENİKAPI METROSUNDA ELEKTRİK ARIZASI
Enerji kesintisi nedeniyle Yenikapı'da bulunan vatandaşlar istasyondan çıkarıldı..
"ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Enerji dalgalanması nedeniyle meydana gelen arıza devam etmektedir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. M2 hattımızda seferlerimiz Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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