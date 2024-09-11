İstanbul'da Yenikapı - Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi sebebiyle yolcu alımına kapatıldığı duyuruldu.

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Haber Merkezi

İstanbul, akşam iş çıkışı saatlerinde uzun zamandır değişmeyen bir manzaraya sahne oldu...

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, teknik bir arıza yaşandı..

İş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular ise, seferlerin durması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı.

YENİKAPI METROSUNDA ELEKTRİK ARIZASI

Enerji kesintisi nedeniyle Yenikapı'da bulunan vatandaşlar istasyondan çıkarıldı..

"ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Enerji dalgalanması nedeniyle meydana gelen arıza devam etmektedir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. M2 hattımızda seferlerimiz Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.