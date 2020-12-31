İstanbul'da yılbaşı gecesi görev yapacak güvenlik personeli sayısı

Vali Ali Yerlikaya, kentte yılbaşı gecesi nedeniyle 34 bin 247 güvenlik personelinin görev yapacağını söyledi.

2021 yılına sayılı saatler kala, İstanbul'da tedbirler sıkılaştırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yılbaşı gecesi görev alacak güvenlik personeli sayısını açıkladı.

"34 BİN 247 ARKADAŞIMIZ GÖREV YAPACAK"

Vali Yerlikaya, "4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi, 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak." dedi.

Yerlikaya, yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanabilmesi için görev yapacak personele başarılar diledi.

31 ARALIK'TAN 4'OCAK'A KADAR KESİNTİSİZ KISITLAMA

Bu arada yılbaşı için 4 günlük kısıtlama uygulanması kararlaştırıldı. 31 Aralık saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz kısıtlama uygulanacak.

Tedbirler kapsamında yılbaşı tatilinde polisler izin kullanamayacak.

Ali Yerlikaya: Yılbaşı gecesi 34 bin 247 güvenlik personeli görev yapacak ViDEO



"YENİ YILIMIZ İSTANBUL GİBİ MUHTEŞEM OLSUN"

İstanbul Valisi, konuşmasının sonunda, "Devletimiz milletinin, milletimiz devletinin yanında. Desteğinize, anlayış ve sabrınıza teşekkür ediyor; sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Hepinize iyi yıllar diliyorum. Yeni yılımız İstanbul gibi güzel, İstanbul gibi bereketli, İstanbul gibi muhteşem olsun. İstanbul gibi bir yılınız olsun." ifadelerini kullandı.

PARTİLERE OPERASYON SİNYALİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel, kiralık villa ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı yapmasına, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yılbaşı partilerine izin verilmeyeceğini ve konuyla ilgili tüm tedbirlerin alınacağını vurgulamış, "Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse gerekli operasyonu yapar. İnsanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok." diye konuşmuştu.