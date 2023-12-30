İstanbul'da yılbaşına hazırlık... Davut Gül tedbirleri duyurdu İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin 556 personelin görev yapacağını söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, hiçbir şekilde taşkınlığa izin verilmeyeceğini belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye yeni yıla hazırlanıyor.

2023'ün son günleri, yılbaşı gecesine hazırlıkla geçiyor.

Bu kapsamda İstanbul da eğlencelerin en hareketli olacağı lokasyonlardan biri olacak.

Heyecanla beklenen 2024'e girilirken olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için yetkililer tedbirlerini alıyor.

Bu kapsamda İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte yılbaşı gecesi alınacak önlem ve tedbirleri basınla paylaştı.

İstanbul'da 55 bin personel görev yapacak

Basın toplantısında konuşan Gül, İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin 556 personelin görev yapacağını söyledi.

Gül yeni 31 Aralık gecesinie ilişkin şu tedbirleri duyurdu:

"İl sağlık müdürlüğümüz istanbul genelinde 1157 sağlık personeli ile görevde olacak.

Umuma açık mekanlarda hijyen ve gıda denetimleri yapılacak. 117 personel bu alanda görevlerini gece boyunca sürdürecek.

Fahiş fiyat denetimi yapılacak

Özellikle özel gün ve gecelerde fahiş fiyat konusunda sıkıntılar oluşuyor. Fahiş fiyatla ilgili de tatil döneminde daha yüksek oranda denetimlerine devam edecek.

"Taşkınlıklara izin verilmeyecek"

Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinlikler yapılmamasını vatandaşlarımızıdan istiyoruz. Çok az bile olsa Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz. Bunlara asla izin vermeyeceğiz. Bu onularda emniyetimize kolluk kuvvetimize yardımcı olurlarsa memnun oluruz."