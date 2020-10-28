Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 66 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile İstanbul'da yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİNDE HERHANGİ BİR SORUN YOK AÇIKLAMASI

İstanbul'da artan vaka sayıları nedeniyle sağlık sisteminde ve hastanelerdeki dolulukla ilgili konuşan Fahrettin Koca, her iki durumda da herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Hastanelerin salgının ikinci artış dönemine hazır olduğunu söyleyen Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'la ilgili yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

"İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 66"

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın, yoğun bakım yatak sayımız 9 bine yakın. Şu anda İstanbul'da yatak doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66. Şu an yoğun bakımlarda ağır hastamızın toplamın yüzde 40'ı değil, yüzde 30'lar civarında. Ortalama 500-550 hastadan bahsetmiş oluyoruz."

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı açıklandı VİDEO

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