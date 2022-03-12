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- İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı
- AA
- 12.03.2022 - 23:41
İstanbul için günler öncesinden uyarısı yapılan, Sibirya üzerinden gelen Aybar kar fırtınası, kenti adeta esir aldı.
Üsküdar Yavuztürk'te araçlar kaygan yolda ilerlemekte zorlandı. Küplüce'de ise bir İETT otobüsü yolda kaldı.
Pendik Sülüntepe'de sürücüler karda zor anlar yaşadı.
ARA SOKAKLAR FELÇ OLDU
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde ara sokaklarda ilerlemeye çalışan araçlar rampa çıkmakta güçlük çekti.
Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi ve Çekmeköy'de zeminin karla kaplanması nedeniyle aralarında toplu taşıma araçlarının da bulunduğu taşıtlar yolda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı da şiddetli yağışın etkisiyle karla kaplandı.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Kozyatağı'nın çevreyolu bağlantı noktasında bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışı durdu. Bölgede kartopu oynayanların yardımı sayesinde araçların itilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Bir kişinin ise kendi imkanlarıyla yoldaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü.
Mecidiyeköy'de kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Başakşehir 4. Etap'ta da bir İETT aracı yolda kaldı. Trafik akışı, kar küreme aracının çalışması sonucu normale döndü.
KAZA YAPAN ARAÇLAR TRAFİĞİ TIKADI
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde kayarak kaza yapan araçta hasar oluştu. Taksim Asker Ocağı Caddesi'nin karla kaplanması sonucu kaza meydana geldi. Araçların bölgede güçlükle ilerlediği görüldü.
YOLDA KALAN VATANDAŞLARA POLİS YARDIM ETTİ
Kartal Yakacık’ta yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına polisler koştu. Polislerin mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.