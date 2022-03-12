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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı toplu taşımanın da arasında olduğu bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.