İstanbul'da yoğun sis: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili olurken, boğazda gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.

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AA & Ensonhaber

Bayram tatilinin başladığı cumartesi sabahına uyanan İstanbullular, özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğun bir sis tabakasıyla karşılaştı.

Boğaz adeta sise gömüldü

İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor. Sarıyer'de Boğaz'da sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.

Boğaz'daki gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren oluşan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü.

Etkili olan sis çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Boğaz hattının çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandığı öğrenildi.