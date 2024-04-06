AA & Ensonhaber
Bayram tatilinin başladığı cumartesi sabahına uyanan İstanbullular, özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğun bir sis tabakasıyla karşılaştı.
Boğaz adeta sise gömüldü
İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor. Sarıyer'de Boğaz'da sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.
Boğaz'daki gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren oluşan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü.
Etkili olan sis çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Boğaz hattının çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandığı öğrenildi.
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