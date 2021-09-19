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- İstanbul'da yol ortasında namaz kılan provokatöre 'kıblen yanlış' tepkisi
İstanbul'da yol ortasında namaz kılan provokatöre 'kıblen yanlış' tepkisi
Yolun ortasında namaza duran provokatöre, çevredekiler tarafından yanlış kıblede namaz kıldığı için tepki gösterildi.
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 10:21
İstanbul E-5 karayolu üzerinde bir adam, araçların geçişine aldırmadan namaz kılmaya başladı.
Çevredekilerin dikkatini çeken provolatör, namaz kıldığı sırada uyarıldı.
Araçların hızla geçtiği sırada namaz kılan provokatöre "Kıblen yanlış." diyerek tepki gösterildi.
"KIBLEN YANLIŞ DENYO"
Namaz kılarken sağa sola bakan kişiye seslenen vatandaşlardan biri, "E-5'in ortasında namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. Memleketin geldiği hale bak. Denyo, kıble bu tarafta. Kıblen yanlış." dedi.
HİÇBİR ŞEYE ALDIRMADI
Daha sonra "Ne diyorsunuz ulan" diyerek cadde ortasında tepki gösteren provokatör, arabaların arasından umursamazca yol kenarına doğru yürüdü.