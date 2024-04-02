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İstanbul'da yol vermeyen sürücüyü takip eden taksici tehlike saçtı

İstanbul'da yol vermeyen sürücüyü takip eden taksici tehlike saçtı Trafikte yol vermeyen kamyonet sürücüsünü kilometrelerce takip edip, tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye atan taksi şoförünün o anları, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.