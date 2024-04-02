Yurt genelinde taksici sorunu devam ediyor.
Hemen her gün yeni bir olayla gündeme gelmeyi başaran taksiciler, trafikte tehlike saçıyor.
Son olarak olayın adresi İstanbul oldu.
TEM Otoyolu Bağcılar'da Fatih istikametinde seyir halindeki taksinin şoförü, şerit değiştirmek istedi.
Kilometrelerce takip etti
Yan şeritteki kamyonet şoförü yol vermek istemeyince ortalık karıştı.
Duruma sinirlenen taksi şoförü, kamyoneti kilometrelerce takip etti.
Kamyonet şoförü aracını taksinin üzerine sürerken kamyonetin önüne geçen taksi şoförü ise aracıyla trafikte tehlikeli manevralar yaptı.
Kazadan kıl payı dönüldü
Kamyonetin önünde ilerlediği sırada aniden frene basan taksi şoförü, kazaya davetiye çıkardı.
Bir süre sonra hızlanan taksi, yol ayrımında beklediği kamyoneti tekrar takip etmeye başladı.
O anlar kameralara yansıdı
Taksi şoförünün tehlikeli anları, hem kamyonet şoförünün hem de başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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