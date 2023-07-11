İstanbul'da yolcu seçen taksici: Belki tipini beğenmedim İstanbul'da bir taksici aracına almak istemediği yolcuya saçma sapan bahaneler uydurdu. Taksici işi 'belki tipini beğenmedim' demeye kadar götürürken yolcunun cevabı gecikmedi.

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İstanbullunun başı sarı taksilerle dertte...

Çözüm bulunamayan sorun yüzünden mağdur olan vatandaşlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Öyle ki sayıları bir türlü çoğaltılamayan sarı taksilerden bazıları ya müşteri seçiyor ya da mesafeye göre yolcu alıyor.

Yolcu seçmeye devam ediyorlar

Bunlara dün akşam ise bir yenisi daha eklendi.

Taksi şoförü, bir yolcuyu arabasına almak istemedi.

Müşterisiyle telefonda konuştuğunu belirten taksici, yolcuya "Ben sana nereye gideceksin diye sormadım ki, sen 'Dur' dedin" ifadelerini kullandı.

'Belki tipini beğenmedim' diyerek araca almak istemedi

Yolcu ise "Ben müşteriyim, sen de boş taksisin" diyerek taksinin boş olduğunu görüntüledi.

Bunun üzerine taksici, yolcuya geçerli bir bahane sunamayınca "Belki tipini beğenmedim" diyerek geçiştirmeye çalıştı.

"Sen kendi tipine bak at hırsızı"

Taksicinin bu söylemine kızan yolcu ise "Sen kendi tipine bak at hırsızı" diyerek yanıt verdi.