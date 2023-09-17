İstanbul'da yolcu seçen taksici ile polis arasında gerginlik çıktı Yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu Taksim’de düzenlenen denetimde, ekiplere yolcu seçerken yakalanan taksici, aracını bağlatmak istemedi. Sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazılırken, aracı da trafikten men edildi.

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İHA

Yurt genelince taksicilere yönelik denetimler sürüyor.

Sık sık çeşitli mağduriyetlere yol açan sürücüler, yolcu seçerken, taksimetre ile oynarken yakalanıyor.

Kimi yolcular o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşıyor, kimi zaman da ekipler uygulama noktalarında kural ihlallerini tespit ediyor.

Ekipler Taksim'de harekete geçti

Son olarak İstanbul'da da yapılan denetimlere yenisi eklendi.

Megakent'in en yoğun bölgelerinden biri olan Taksim'de harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu seçen ve kural ihlali yapan ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ceza yağdı

Taksim’de yapılan denetimde, trafik işaretlerine uymayan 3 sürücüye 436’şar TL, yolcu seçen ve yolculara fiyat veren 3 taksiciye ise 4 bin 64’er TL, toplamda ise 16 bin 265 TL ceza kesildi.

Yolcu seçen ve yolculara fiyat veren taksicilerin araçları bağlanarak trafikten men edildi.

Aracını bağlatmak istemedi

Denetim sürerken, yolcu seçtiği için aracı bağlanacak olan bir taksici, polisle tartıştı.

Taksisinin bağlanmasını istemeyen sürücü, oradan uzaklaşmak için aracına bindi ancak polis, aracın anahtarını alarak ona engel oldu.

Taksici ise, "Arabamı bağlatamam. Gözünü seveyim, ağabey. Arabamı neden bağlıyorsun?” diye tepki gösterdi.

Trafikten men edildi

Taksicinin kullandığı araç çekiciyle kaldırılarak trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)