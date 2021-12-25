İstanbul'da yolcu seçen ve fazla para isteyen taksiciler

Bir taksici Esenyurt'tan Bahçeşehir'e gitmek isteyen iki yolcuyu 'Sananiye gideceğim' bahanesiyle aracından indirirken; diğeri ise yabancı şahıslardan 100 liralık yola 100 dolar isteyip olay çıkardı.

İstanbul'da yaşanan taksici sorunlarının ardı arkası kesilmiyor.

Dün gece 23.00 sıralarında Esenyurt Kuzuyolu’nda taksiye binen iki kişi, Bahçeşehir istikametine gitmek istedi.

'SANAYİYE GİDECEĞİM' DEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Ancak taksi sürücüsü gideceği yeri beğenmeyip, “Sanayiye gideceğim” diyerek müşterileri indirmek istedi.

Bunun üzerine sürücü ile yolcular arasında tartışma yaşandı.

"GÖTÜRMEYECEKSEN NEDEN DURDUN"

Taksiden inmek istemeyen yolcular “Götürmeyecektin neden durdun?” sözleriyle tepki gösterdi. Sürücünün ısrarlı tavırlarına dayanamayan yolcular yol ortasında araçtan indi.

O anlar ise yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Taksici 'sanayiye gideceğim' bahanesiyle yolcuları indirdi

100 LİRALIK YERE 100 DOLAR İSTEDİ

Esenyurt'un Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ise başka bir taksiye binen yabancı uyruklu iki yolcudan 100 dolar istendi. Taksimetrenin 100 TL göstermesiyle yolcular 100 dolar ödemek istemedi.

Aracın dışına taşan olayda taksici, uzun süre yolcularla tartıştı.

FAZLA PARA İSTEMEYİ ADET HALİNE GETİRDİ

Kameralara yansıyan o anlar ise taksicinin daha önce yaptığı bir olayı hatırlattı.

Aynı taksici, geçtiğimiz günlerde de fazla para istediği yabancı uyruklu yolcu ile tartışmıştı. Yolcunun fazla para vermek istememesi üzerine arkadaşlarını da çağıran taksici, minibüs ile olay yerinden ayrılmak isteyen yabancı uyruklu yolcuyu indirip demir sopa ile tehdit etmişti.

Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti