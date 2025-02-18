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DHA

Almanya'da ailesini ziyaret eden Ufuk Can, uçağa binerek İstanbul Havalimanı'na indi.

Buradan yolcu servisine binerek yolculuk etmeye başlayan Can, muavine bagajlarını teslim ederek Yenibosna'da inmek istediğini söyledi.

Şirinevler'e gelindiğinde ise muavin araçtan inerek Can'ın bagajlarını vermek istedi. Ancak Can, Yenibosna'da ineceğini söylediğini belirtti.

'ŞİRİNEVLER'DE İNECEKSİN' DEDİ

Can, bagajlarının yanlış konulması nedeniyle şoför tarafından Şirinevler'de indirilmek istendi.

Muavinin bagajı Şirinevler'de inecek şekilde koyduğunu ve Yenibosna'yı geçtiklerini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Duruma tepki gösteren Can, şoför ve muavin arasında "Ben hamal mıyım" kavgası çıkarken yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİZ HAMAL DEĞİLİZ"

Bunun üzerine aracın ön kısmına yönelen Ufuk Can ile şoför arasında arbede yaşandı.

Can, “Keyfine göre istediğin yerde beni indiremezsin" derken, muavin ise onu arkasından itti.

Bu duruma sinirlenen Can, “Çalışan mısın nesin sen" diyerek çıkışırken yerinden kalkan şoför ise "Biz çalışanız, hamal değiliz" sözleriyle karşılık verdi.

Kavga vatandaşların araya girmesiyle noktalanırken, bagajlarını alan Ufuk Can araçtan inerek ayrıldı.