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    İstanbul'da yolcular, yolda kalan otobüsü itti

    İstanbul'da yolcular, yolda kalan otobüsü itti

    Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı İstanbul'da yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 01:06
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    Perşembe günü Sibirya üzerindne gelen, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, İstanbul'a da kar fırtınası getirdi.

    Günler öncesinden yapılan uyarıların ardından Aybar kar fırtınası İstanbul'da ulaşımı yer yer zora soktu.

    KAR YAĞDI, İSTANBUL YİNE AYNI

    Yaklaşım 2 ay önce İstanbul'da kar nedeniyle yaşanan olumsuz durumlar, bu kadar uyarıya rağmen yine yaşandı.

    YOLCULAR, YOLDA KALAN OTOBÜSÜ İTTİ

    Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturdu.

    İstanbul'da yolcular, yolda kalan otobüsü itti - VİDEO


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