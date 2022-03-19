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    İstanbul'da yoldan geçen herkesi ısıran köpek

    İstanbul'da yoldan geçen herkesi ısıran köpek

    İstanbul'daki sokak köpeği sorununu çok iyi anlatan bir video kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 09:14
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    Türkiye'nin neredeyse tüm illerinde yaşanan sorunlardan biri; sokak köpekleri..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlara rağmen belediyeler henüz tam anlamıyla üzerlerine düşen görevi yapmadı.

    Birçok ilde başıboş sokak köpekleri insanlara saldırmaya devam ediyor.

    Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

    Sokağın ortasında oturan bir köpek, yoldan geçenlere durdur yere saldırıyor.

    Köpeğin birçok insana saldırdığını gören vatandaş, kayda girdi ve o anları saniye saniye görüntüledi.

    İstanbul'da yoldan geçen herkesi ısıran köpek VİDEO

    İstanbul da yoldan geçen herkesi ısıran köpek #1

    İstanbul da yoldan geçen herkesi ısıran köpek #2


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