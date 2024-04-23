İstanbul'da yollar boş kaldı İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

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Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

23 Nisan nedeniyle resmi tatil uygulanırken, İstanbul'da da trafik rahatladı.

Sabah saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar, gidecekleri yere kolayca ulaştı.

Trafik yoğunluğu: Yüzde 8

Özellikle akşam saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği, en düşük seviyelerini gördü.

Genel olarak ana arterlerin açık olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.