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Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Bayram, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor ve gün boyunca da etkinlikler devam edecek.

Yurt genelinde tatilin etkisiyle de özellikle İstanbul'da yollar boş kaldı.

Normalde hafta içi, yüzde 80'lere kadar ulaşan trafik yoğunluğu, bugün yüzde 18'lere kadar indi.

HARİTA YEŞİLE DÖNDÜ

İBB’nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 18 olarak ölçüldü. Haritanın neredeyse tamamının yeşile döndüğü görüldü.

TRAFİK AKICI İLERLİYOR

TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. Boş kalan yollar ise drone ile havadan görüntülendi.