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İHA

İstanbul’da dudak uçuklatan meblağların iddia edildiği bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı.

8 Eylül'de mağdur Y.Ö.’nün polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından patlak verdi.

YÜKSEK KAR VAADİYELE PARA İSTEDİ

Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı bir kişinin, Fransa ve Amerika’da devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden belli aralıklarla para talep ettiğini belirtti.

Mağdur Y.Ö., şüpheli Hakan E.’nin kendisine yüksek kar vadettiğini ifade etti.

3,5 MİLYON DOLAR, 5,7 MİLYON LİRA

Y.Ö.'nün 2024 yılına kadar 3,5 milyon dolar ve 5,7 milyon lira verdiği Mısır uyruklu şüpheli Hakan E., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Hakan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.