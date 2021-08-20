İstanbul'da yüz yüze eğitimin yaklaşmasıyla kırtasiye fiyatları dikkat çekti

Okulların açılması öncesinde kırtasiye alışverişleri başlarken, veliler fiyatlardan şikayetçi oldu. Kırtasiyeciler ise fiyatların uygun olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı,okullarda 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlama kararı aldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kantin ve kırtasiye sektöründe hareketlenme başladı.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla yaklaşık 25 milyar liralık bir harcamanın yapılması bekleniyor.

YÜZDE 15'LİK ZAM GÖRÜLÜYOR

Sektör temsilcileri ise okul kantinlerinde yüzde 15 -16 oranında, kırtasiye ürünlerinde ise yüzde 15'lik zam söz konusu olacağını öngörüyor.

"ÜRETİCİ ÖZELLİK SÜT VE ET ÜRÜNLERİNE YÜZDE 100 ZAM YAPIYOR"

İki yıldır okullar kapalı olduğu için kantin fiyatlarında bir artış olmadığını söyleyen İstanbul Kantinciler Odası Genel Sekreteri Zülfiye Sapankaya, "Okullar açılacağı için üretici fiyatları yüzde 50 hatta yüzde 100 artırdı. Biz bu artışı satış fiyatlarımıza yansıtmayacağız. Çünkü velilerin ve öğrencilerinde alım gücü zayıf. Biz bu artışı kantin fiyatlarına yansıtırsak hem veliler hem öğrenciler hem de biz sıkıntı yaşarız. Biz İstanbul Kantinciler Odası olarak bu süreçte enflasyon oranında zam yapmayı düşünüyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde uygulayacağımız fiyat artışı maksimum enflasyon oranında olacak. Bu oran da maksimum yüzde 15 ya da yüzde 16 oranında olacaktır. Ancak üretici özellik süt ve et ürünlerine yüzde 100 zam yapıyor. Ancak biz Millî Eğitim Bakanlığı'nın kantin kiraları ilgili yayınlamış olduğu bir formülasyon yayınlamıştı. Biz bu formülasyonla kira ödemelerinin devam etmesini istiyoruz. Çünkü kiralar zaten oldukça yüksek." dedi.

"YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR TOST EN FAZLA 6 LİRA OLACAK"

Sapankaya, "Kantinler kapalı olsa da kantinci vergi, Bağ-Kur, muhasebeci ücretlerini ödemek zorunda. Aynı zamanda kantincinin günlük satış saati 60 dakika. Velilerimiz gerçekten rahat olsun. Üreticilerin yapmış olduğu fiyat artışlarını ürünlerimize yansıtmayacağız. Şu an kantinde tost 5 lira. Yeni eğitim öğretim döneminde en fazla 6 lira olacaktır. Şu an Türkiye'de 6 liraya tost yiyebileceğiniz hiçbir yer yok." diye konuştu.

Sapankaya şöyle devam etti:

"Kantinci esnafı, yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Kantinciler geçen yıl pandemide 2 gün çalıştı. Biz çalıştığımız dönemde kantinlerde pandemi önlemleri doğrultusunda satış yaptık. Şu anda tüm kantinci esnafı, kantin çalışanları aşılandı."





"PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SIKINTILARIMIZ OLDU"

Türkiye Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal ise, "6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlama haberi hepimizin yüreğine su serpti. Kırtasiyeciler olarak biz bir buçuk yıldan beri neredeyse kapalıydık. Pandemi döneminde çok sıkıntılarımız oldu. Ancak şu an itibariyle hazırlıklarımızı tamamladık. Sağlıklı ve güvenilir ürünler raflarda yerini aldı." dedi.

"KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 10'LUK BİR ARTIŞ OLDU"

Pandemi döneminde kırtasiye sektörünün yüzde 15 küçüldüğünü söyleyen Özkal, "2 yıl önce 18 bin perakendeci kırtasiyeci varken şu an yaklaşık 15 perakendeci kırtasiyeci var. Bu da bize yüzde 15'lik bir gerilemenin olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda çocuklar online eğitimde en fazla 1-2 defter kullandı. Ancak defter kullanmanın standardı 7-8'dir. Şu an kırtasiye mağazalarında bulunan ürünlerin tamamı yenilenmiş değil, sadece eksiklerimizi tamamladık. Bir de enflasyon oranının çok altında yüzde 10 oranında bir artış söz konusu oldu. Ülkemiz pandemiden geçerken biz fiyatlarımızda yüksek bir zam uygulamadık. Çünkü bu dönem birlik olmamız gereken bir dönem." diye konuştu.

"BU YIL BİR OKUL ÇANTASI 360 LİRAYA DOLACAK"

Özkal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Geçen sene ortalama bir çanta 300 liraya dolarken, bu yıl bir okul çantası 360 liraya dolacak. Aynı zamanda sektörümüzde KDV indirimi talebi var. Yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e, yüzde 8 olanlar ise yüze 1'e düşürülmeli. Marketlerde kırtasiye ürünlerinin kampanyalarla satılması kırtasiyecileri zora sokuyor. Kırtasiyeciler yüksek oranda zam yapmadı halkımızın da çocuklarının ihtiyaçlarını pandemi döneminde iş yapamayan kırtasiyecilerden alması daha doğru olur."





"3 KALEME 120 LİRA PARA VERDİK"

Okul alışverişi yapmaya gelen veli Belgin Gümüştaş, "Okulların açılmasını bekliyoruz. Şimdiden sadece kalem alışverişi yapabildik. 3 kaleme 120 lira para verdik. Alışverişimiz daha bitmedi. Çanta, defter, ayakkabı alacağız. Alışverişe yeni başladık." dedi.















