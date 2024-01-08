İstanbul'da yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler İBB binasını taşladı Yüzde 65 zam talebine karşı yüzde 28,9 zam alan taksiciler, kararın ardından UKOME binasını taşladı. Zammı yeterli bulmayan taksici grubu binaya girmeye çalıştı.

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ensonhaber.com

İstanbullular yeni yıla zamlarla başladı.

Toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam oranlarının görüşüldüğü UKOME toplantısı, İstanbul'da Merter'deki İBB binasında yapıldı.

Toplantıdan taksi ücretlerine yüzde 28,9 zam kararı çıktı.

Taksicilerin istediği yüzde 65 zam gelmedi

Toplantı öncesinde yüzde 65 zam talep eden taksicileri bu oran tatmin etmedi.

Kararın duyurulmasından sonra ortalık karıştı. Yıllardır yolculara karşı tutumları ve trafikteki davranışlarıyla toplumun büyük bir kesiminin tepkisini çeken taksiciler yine olumsuz bir tabloya sebep oldu.

Taksiciler binayı taşladı

İBB'nin UKOME toplantısını yaptığı salonun önünde toplanan taksiciler binayı taşladı.

Arbede çıkartan öfkeli grup binaya girmeye çalıştı.

Kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti. Binanın taşlandığı ve tepkilerin yükseldiği anlar kameralara yansıdı.

2 kişi gözaltına alındı

Öfkeli grup UKOME binasına taş ve pet şişeler fırlatıp binanın önündeki cam bariyerleri kırdı.

Polis ekipleri taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada arbede çıktı. Olaylar sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olaylar sırasında bayılan bir taksiciye de ambulansta müdahale edildi.