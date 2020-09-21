İstanbul'da yüzüne kızgın yağ attığı erkek arkadaşı ceza aldı, kadının tepkisi pes dedirtti

Küçükçekmece'de geçen yıl birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’un yüzüne kızgın yağ atan Ersin Ülker, 14 yıl hapis cezası aldı. Şikayetinden vazgeçen kadının tepkisi ise şaşkınlığa uğrattı.

İstanbul'da Ersin Ülker isimli şahıs, 15 Eylül 2019'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ atmıştı.

ÖNCE KIZGIN YAĞ ATTI, SONRA PİŞMANIM DEDİ

Bugün davası görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, mağdur Kübra Tayfur ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Tuğbanur Aslan, “Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi. Sanık avukatı ise “Mağdur şikayetten vazgeçti, öldürme suçu açısından buna yönelik bir kastın olmadığı aşikardır.” şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker ise “Çok üzgünüm.” dedi.

SARILMAYA ÇALIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan tutuklu sanık Ülker’e 12 yıl hapis cezası verirken, “Konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan da sanığın 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararı duyan Kübra Tayfur ise “Bırakın onu, kararı kabul etmiyorum.” diye mahkemede bağırarak. tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı. Tayfur, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

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İŞTE O İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker’in, 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur’un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi. Ülker’in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur’un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede, Ülker hakkında “Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” ve “Konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.