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    İstanbul'da zabıta ekipleri, 11 KPSS öğrencisini sınava yetiştirdi

    Bugün gerçekleşen KPSS sınavına geç kalan öğrenciler için hazırda bekleyen zabıta ekipleri, 11 genci sınava götürdü.
    • 09.10.2022 - 15:45
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    İstanbul'da zabıta ekipleri, 11 KPSS öğrencisini sınava yetiştirdi

    Heyecanla beklenen, KPSS önlisans oturumu bugün gerçekleştirildi.

     

    Sınava giriş kontrolleri sırasında eksik belgesi olanların imdadına Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri yetişti.

    Öğrenciler için hazırda beklediler

    7 okulda konuşlanan motorize zabıta ekipleri herhangi bir aksaklık durumda öğrencilere destek olmak için hazır bulundu.

    11 öğrenciyi sınava yetiştirdiler

    Sınava dakikalar kala kimlik kartını, sınav giriş belgesini evde unutan ve Nüfus Müdürlüğü’ne gitmesi gereken 11 öğrenci ekipler tarafından sınava sorunsuz bir şekilde yetiştirildi.

    İstanbul da zabıta ekipleri, 11 KPSS öğrencisini sınava yetiştirdi #1

    İstanbul da zabıta ekipleri, 11 KPSS öğrencisini sınava yetiştirdi #2

    İstanbul da zabıta ekipleri, 11 KPSS öğrencisini sınava yetiştirdi #3


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