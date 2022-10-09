İstanbul'da zabıta ekipleri, 11 KPSS öğrencisini sınava yetiştirdi

Bugün gerçekleşen KPSS sınavına geç kalan öğrenciler için hazırda bekleyen zabıta ekipleri, 11 genci sınava götürdü.

Heyecanla beklenen, KPSS önlisans oturumu bugün gerçekleştirildi.

Sınava giriş kontrolleri sırasında eksik belgesi olanların imdadına Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri yetişti.

Öğrenciler için hazırda beklediler

7 okulda konuşlanan motorize zabıta ekipleri herhangi bir aksaklık durumda öğrencilere destek olmak için hazır bulundu.

11 öğrenciyi sınava yetiştirdiler

Sınava dakikalar kala kimlik kartını, sınav giriş belgesini evde unutan ve Nüfus Müdürlüğü’ne gitmesi gereken 11 öğrenci ekipler tarafından sınava sorunsuz bir şekilde yetiştirildi.









