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İstanbul’da zabıta memurundan hayat kurtaran Heimlich manevrası

İstanbul’da zabıta memurundan hayat kurtaran Heimlich manevrası Sultangazi’de bir zabıta memuru, cadde üzerinde boğazına yemek kaçan ve nefessiz kalan genç adamı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.