İHA
İstanbul Sultangazi’de akşam saatlerinde Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü İktisadi Denetim Zabıta Amirliği'nde görevli Ataberk Evis, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip sendeleyen bir kişiyi fark etti.
Evis, hızlıca harekete geçerek boğazına yemek kaçtığı anlaşılan gencin yanına gitti.
ZABITADAN SOĞUKKANLI MÜDAHALE
Heimlich manevrası uygulayan zabıta memuru, yiyecek parçasının çıkmasını sağladı ve gencin tekrar nefes almasına yardımcı oldu.
Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
CADDENİN ORTASINDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Görüntülerde, genç adamın zor anlar yaşadığı ve zabıta memurunun zamanında yaptığı müdahale ile boğulma tehlikesinden kurtarıldığı görülüyor.
Olay sonrası genç adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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