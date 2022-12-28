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    İstanbul'da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi

    Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, taksi şoförleri geçerli olacak tarifeler için taksimetrelerini güncelleştirmek için uzun kuyruk oluşturdu.
    • 28.12.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 13:01
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    İstanbul'da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi

    İstanbul'da ulaşımda yeni fiyatlar dün belirlendi.

    Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alındı.

    Alınan kararla, taksilerde açılış ücreti 9.80 liradan 12.65 liraya, kısa mesafe 28 liradan 40 liraya, taksi mesafe ücreti kilometrede 6.30 liradan 8.51 liraya yükseldi.

    Taksiciler taksimetrelerini güncelledi

    1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak yeni tarifiler için, taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri, Bağcılar'daki bir firmaya sabah erken saatlerden itibaren gelmeye başladı.

    İstanbul da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi #1

    Uzun kuyruklar oluştu

    Taksimetrelerini zamlı tarifelerle güncelletmek için gelen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetreler yeni zam oranlarına göre güncellenerek, mühürlendi.

     

    "Biz zam istemiyorduk"

    Taksici Ünal Yüksel, bir saattir beklediğini belirterek, "İşlemler saat 10.00'da başlayacak. Biz zam istemiyorduk, yevmiyeler düşürülsün, yakıt indirimi olsun. Her zam bizi etkiliyor. 600 lira güncelleme bedeli var. İndi-bindi 40 lira oldu. Taksiye binebilen de var binemeyende. Bu zamla kısa mesafe yolcusu azalacak. Uzun işlerde de düşüş yaşanacak." dedi.

    İstanbul da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi #2

    "Taksici yolcu seçmeye başlayacak"

    DHA'nın haberine göre, Taksici Alişen Dikbıyık yapılan yüzde 29 zammın yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Biz yüzde 50 zam bekliyorduk, 29 oldu. Yakıt ilerleyen günlerde yine artacak. Yakıt fiyatları artmasa zam şu anda yeterli. Ama artarsa gene yetmez. Yarın yakıt yine artarsa, taksici yolcu seçmeye başlayacak.

    Yolcuya nereye gidiyorsun diye soracak. Çünkü yevmiyesi kurtarmayacak. Taksici 3 kilometreyi 40 dakikada gidiyor ve 40 lira alıyor. Saatte 120 lira toplaması lazım ki arabanın yevmiyesini versin. Biz kuyruğun başındayız ve bir saat oldu. Sanırım bir saat daha bekleyeceğiz." dedi.

    İstanbul da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi #3

    İstanbul da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi #4

    İstanbul da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi #5


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