İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 7 kilo 800 gram metanfetamin yakalandı İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olduğu söylenen 7 kilo 800 gram metanfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi de tutuklandı.

İHA

Yurt genelinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

Yapılan çalışmalarla hem uyuşturucu tacirleri hem de ürünler tek tek ele geçiriliyor.

Son olarak yapılan bir operasyon jandarmanın başarısıyla sonuçlandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine ilişkin operasyon düzenlendi.

7 kilo 800 gram metanfetamin yakalandı

Tarabya Mahallesi’nde madde ticareti yaptığı öğrenilen adrese yapılan operasyonda, 7 kilo 800 gram metanfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Piyasa değeri 2 milyon

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 2 milyon olduğu da belirtildi.

Şüpheli şahıslar A.A,R.P ve A.A ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

‘Uyuşturucu ve uyarıca madde imal ve ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.A ve A.A savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.P isimli şüpheli kadın hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.