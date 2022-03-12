Markette, ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşların oluşturduğu izdiham cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, market görevlisinin 1 tane alınması için müşterileri uyarmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, bir zincir markette yaşanan ayçiçek yağı izdihamı cep telefonu kamarasına yansıdı.

Görüntülerde marketteki vatandaşların, daha reyonlara koyulmasını beklemeden yağ alabilmek için birbirleriyle yarıştıkları görüldü.

GÖREVLİNİN UYARILARINA KULAK ASILMADI

Bir vatandaş tarafından kaydedilen o anlarda, market görevlisinin depodan forklift ile getirilen yağların üzerinde durarak vatandaşları yönlendirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Görevlinin tüm çabalarına rağmen uyarılara kulak asmayan vatandaşlar, yağlara hücum etti.

İstanbul’da, zincir markette ayçiçek yağı izdihamı VİDEO



1 TANE ALIN UYARILARI HAVADA KALDI

Market görevlisi, “Bir tane alın, bir adet alın” uyarılarına rağmen, vatandaşların 4’erli paketleri alıp hızla uzaklaştığı görüldü.

“BU REZİLLİĞİ GÖRSÜNLER”

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran görüntülerde bir vatandaşın, “Allah aşkına bu rezilliği sosyal medyaya atın da görsünler.” dediği duyuldu.