İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde 12 şüpheli gözaltına alındı Polise saldırıya karışanlarla ilgili yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Kamera kayıtları sayesinde şüpheliler tek tek yakalanıyor.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 12 şüpheli, polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Gösteriler sırasında Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışanlar, taşkınlık çıkararak polise saldırı düzenledi.

12 şüpheliye gözaltı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

Kamera kayıtları mercek altında

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik işlemlere devam ediliyor.

Bakan Tunç: Asla amacına ulaşamayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır." demişti.