İstanbul'daki 16 katlı binada çıkan yangının görgü tanıkları: Alevler 4'üncü kata kadar yükseldi Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği yangın olayını gören mahalle sakini, "Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor" dedi.

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AA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki yangın, Türkiye'nin gündeminde.

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde, 20'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.

Bölgede çalışma devam ederken yangının çıkış anlarını görenler, yaşananları anlattı.

"Kaynaktan ya da ocaktan gaz sızıntısından diyorlar"

Hikmet Baykuş, şu ifadeleri kullandı:

"Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil."

"Alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı"

Ümit Gültekin de, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)