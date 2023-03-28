İstanbul'daki 545 tarihi yapı depreme dayanıklı şekilde restore edildi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos depreminin ardından 300 tarihi yapının restorasyonunu tamamlarken İBB Miras da 245 tarihi yapının restorasyonunu bitirdi.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından toplam 11 ilde meydana gelen yıkım bütün dikkatleri İstanbul'a çekerken kentteki tarihi yapıların depreme dayanıklılığı da gündeme geldi.

Büyük bir yıkıma neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin ardından vakıf eserlerini güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını depreme dayanıklılığa göre şekillendiren Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2002'den bu yana İstanbul'da 300 tarihi yapının restorasyonunu tamamladı, 214'ünün ise proje çizimini yaptı.

300 yapı esaslı ve basit onarım kapsamında ihya edildi.

Aslına uygun ihya ediliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaları kapsamında cami, külliye, medrese, çeşme, müze, kütüphane, imaret, hazire ile türbe gibi eserler "Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi" kılavuzluğunda aslına uygun ihya edilmeye devam ediliyor.

Eserler sıralandı

Bu kapsamda restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan bazı ecdat yadigarları eserler şöyle sıralandı:

Sümbül Efendi Külliyesi, Nusretiye Camii, Süleymaniye Camii, Nuruosmaniye Camii, Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı), Fatih Camii ve 1. Mahmut Kütüphanesi, Mısır Çarşısı, Yıldız Hamidiye Camii, Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi Camii ve müştemilatları, Fatih Ayasofya Medresesi, Sarıyer Ali Kethüda Camii, Eminönü Yeni Camii, Eminönü Rüstem Paşa Camii, Teşvikiye Camii, Fatih Mahmut Paşa Camii, Fatih Molla Gürani Camii, Eyüp Sultan İmareti, Fatih Molla Fenari İsa Camii, Fatih Fethiye Camii.

Restorasyon ve güçlendirme çalışmaları için yaklaşık 1 milyar 316 milyon lira harcandığı belirtildi.

Restorasyon işlemleri Bilim heyeti tarafından yapılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı tüm eserlerin restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması, genel müdürlükçe oluşturulan, içerisinde restorasyon ve eski eser konusunda uzman mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, malzeme konusunda uzman kimyagerlerin bulunduğu Bilim Heyeti tarafından yapılıyor.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, tüm restorasyonların inşaat ve deprem mühendisliği açısından incelendiğini, gerekmesi durumunda güçlendirme projelerinin hazırlandığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla İstanbul Vakıflar 1. Bölge sorumluluğunda olan 27 eserin restorasyonu, 9 eserin ise proje temini sürüyor.

İBB Miras güçlendirme çalışmalarına devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri, aralarında Yerebatan Sarnıcı, Hasanpaşa Gazhanesi ve Troleybüs Kuvvet Merkezi ile türbe, çeşme ve hazirelerin yer aldığı 245 tarihi yapının restorasyonunu bitirdi.

Mimar, mühendis, sanat tarihçisi, arkeolog, konservatör ile restoratör gibi uzman ekiplerle İstanbul'daki kültür varlıklarının bakım ve onarımını yapan İBB, Botter Apartmanı, Bukoleon Sarayı ile Yedikule Gazhanesi gibi yapıların restorasyon uygulamasında güçlendirme yöntemi olarak tarihi duvarlar için lifli polimer donatılı (FRP) sargılama yöntemi kullandı.

İstanbul Kara Surları ve Yerebatan Sarnıcı gibi yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için çelik gergi uygulandı.

Anadolu Hisarı Kalesi, Rumeli Hisarı Kalesi, Botter Apartmanı ve İstanbul Kara Surları dahil 33 tarihi yapı üzerindeki restorasyon çalışmaları ise sürüyor.