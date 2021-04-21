İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihi ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da yapılması planlanan toplantıyla ilgili açıklamada bulundu.

Afganistan Barış Süreci ile ilgili Türkiye'de yapılması planlanan toplantının ertelenmesine karar verildi.

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilecek konferansın tarihini 24 Nisan-4 Mayıs olarak duyurmuştu.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan konferansın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Afganistan’da adil ve kalıcı bir barışın tesisi ve geçtiğimiz eylül ayında Doha’da başlayan müzakerelere hız kazandırmak amacıyla, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler’in eş-düzenleyiciliğinde 24 Nisan - 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla yüksek düzeyli bir Konferans gerçekleştirilmesi planlanmıştı.





"ANLAMLI BİR İLERLEME SAĞLANMASI İÇİN..."

Son gelişmeler ışığında ve taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından, Konferansın anlamlı bir ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye, Katar ve BM, Afganistan’da barışın tesisi yönündeki samimi gayretlerini kararlılıkla sürdürecektir."