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    İstanbul'daki AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu

    Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 14:42
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 15:27
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    İstanbul'daki AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu

    İstanbul'da yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler, AVM'lere akın etti.

    Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı.

    Esenyurt'ta alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu VİDEO

    SIRA UZADIKÇA UZADI

    AVM'ye gelenler, girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

    Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu.

    Sırası gelen müşteriler, HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı.

    İstanbul daki AVM lerde yılbaşı yoğunluğu #1

    İstanbul daki AVM lerde yılbaşı yoğunluğu #2

    İstanbul daki AVM lerde yılbaşı yoğunluğu #3

    İstanbul daki AVM lerde yılbaşı yoğunluğu #4

    İstanbul daki AVM lerde yılbaşı yoğunluğu #5

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