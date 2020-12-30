- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'daki AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu
İstanbul'daki AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu
Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu.
- DHA
- 30.12.2020 - 14:42
- Güncelleme : 30.12.2020 - 15:27
İstanbul'da yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler, AVM'lere akın etti.
Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı.
Esenyurt'ta alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu VİDEO
SIRA UZADIKÇA UZADI
AVM'ye gelenler, girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu.
Sırası gelen müşteriler, HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı.