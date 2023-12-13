İstanbul'daki barajlarda su oranı yüzde 40 seviyesine yükseldi Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40,20'ye yükseldi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da son haftalarda şiddetli yağış etkili oluyor.

Yaz mevsiminde yaşanan sıcaklık rekorları, barajları da vurdu.

Ardından sonbahar ve kış mevsimi için umutlar arttı.

Megakent'te geçtiğimiz günlerden itibaren yağan yağmurlar kısa sürede barajlara olumlu yansıdı.

İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı.

11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerindeydi

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16,18'di.

Dün sabah bu oran, yüzde 39, 96'ya çıkmıştı.

Doluluk oranı yüzde 40,20'ye yükseldi

Son 33 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 13 Aralık Çarşamba itibariyle doluluk oranı yüzde 40,20'ye yükseldi.

33 günlük artış yüzde 24,02'ye ulaştı

Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 33 günde yüzde 24,02 artış sağladı.

Alibey Barajı'nda da su oranı yükselişe geçti

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı da yağıştan olumlu etkilendi.

Bu barajdaki doluluk oranı ise iki hafta içinde yüzde 38,59’dan yüzde 51,31 seviyesine ulaştı.

Barajdaki son durum drone ile görüntülendi. Görüntülerde suyun Mağlova Kemeri'ne doğru yaklaştığı yaz döneminde kurak olan bölgelerin ise yeşerdiği görüldü.

Hafta içi yağış bekleniyor

Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de Megakent'te sağanak bekleniyor.