İstanbul'daki bazı dereler Boğaz ve Marmara Denizi için tehlikeye saçıyor Sıcak havayla birlikte kötü kokunun arttığı Anadolu Yakası'ndaki bazı derelerdeki kirli su kimi yerlerde İstanbul Boğazı'na kimi noktalarda ise Marmara Denizi'ne akıyor. Derelere karışan kanalizasyon vatandaşı canından bezdirdi.

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AA

İstanbul'da çile bitmiyor...

Sorunlar dev gibi büyürken sıcak havaların gelmesiyle birlikte bu kez de kenti kötü kokular sarmaya başladı.

Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan Bekar Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdeki kirlilik ve kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.

Siyaha dönüşen deredeki suyun denize aktığı noktada Boğaz'ı seyretmek için kıyıya gelenler, aldıkları kötü koku nedeniyle bekleyişlerini kısa tutarak geri dönmek zorunda kalıyor.

Dere suyu çamur renginde

Anadolu Yakası'ndan Boğaz'a dökülen, Üsküdar ve Beykoz sınırındaki Küçüksu ve Göksu derelerinde durum Bekar Deresi'ndeki gibi olmasa da buradaki su da koyulaşırken yer yer çamur renginde akıyor.

Maltepe ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Dragos Deresi'nde de yaşanan kirlilik ve kötü koku özellikle sahilde yürüyüş ve piknik yapanlar ile bisikletle dolaşanları rahatsız ediyor.

Dereden kanalizyon geçiyor

Sahilde arkadaşlarıyla bisiklet turu yapan bir gençler, dereden kanalizasyon geçtiğini bildiklerini, kötü koku nedeniyle mide bulantısı yaşadıklarını dile getirdi.

"Gerçekten çok rahatsız oluyoruz"

Sahilde yürüyüş yapan Bekir Demirdöğen gezmeye geldiğinde kötü koku nedeniyle burnunu kapatmak zorunda kaldığını anlatarak "Duyarlı insanların buraya el atması gerekiyor. Sadece burası değil. Boydan boya birkaç yer de böyle. Gerçekten çok rahatsız oluyoruz." diye konuştu.

"Buna bir ıslah yapılması lazım."

Denize girmek için havlusuyla gelen Emre Değirmenci ise kanaldaki bu kokuyu alınca daha uzak bir noktada yüzeceğini belirterek "Bu şekilde suyun direkt buraya verilmesi. İki ay sonra yine müsilajdır, bilmem nedir. Buna bir ıslah yapılması lazım." ifadesini kullandı.

"Bu adamlar çalışmıyor, açık ve net"

Kirliliğin arıtmanın olmayışından kaynaklandığını söyleyen Değirmenci, "Amacım kimseyi kötülemek değil. Bunu görünce, bu adamlar çalışmıyor, açık ve net. Çalışılsa burası böyle olur mu? 2023 yılındayız. Bakın ne güzel parklar yapılmış ama bu parkın içinde böyle bir dere olmaz." değerlendirmesini yaptı.