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    İstanbul'daki deniz salyası havadan görüntülendi

    Sahil şeritlerinde ara ara yoğunlaşan deniz salyasındaki son durum havadan görüntülenirken, Suadiye Sahili'nde teknelerin bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 10:08
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    İstanbul'daki deniz salyası havadan görüntülendi

    Marmara Denizinde görülen deniz salyası İstanbul sahillerini de kimi zaman aşırı yoğun bir şekilde gözükmeye devam ediyor.

    İstanbul Anadolu Yakası Suadiye Sahili'nde havadan çekilen görüntülerde denizin büyük bir bölümünün salya ile kaplandığı görülüyor.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Yüzeyi salya ile kaplı iskelenden ayrılan bot ve tekneler havadan görüntüleri ile felaketin boyutunu gözle önüne seriyor.

    İstanbul'daki deniz salyası havadan görüntülendi VİDEO

    İstanbul daki deniz salyası havadan görüntülendi #1

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.

    İstanbul daki deniz salyası havadan görüntülendi #2

    DENİZ 200 METRE KADAR GÖRÜNMÜYOR

    Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar. Bazı noktalarda tamamen salya ile kapanan sahilde denizi 200 metre kadar deniz gözükmüyor.

    İstanbul daki deniz salyası havadan görüntülendi #3

    İstanbul daki deniz salyası havadan görüntülendi #4

    İstanbul daki deniz salyası havadan görüntülendi #5

    İstanbul daki deniz salyası havadan görüntülendi #6

    İstanbul daki deniz salyası havadan görüntülendi #7

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