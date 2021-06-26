Sahil şeritlerinde ara ara yoğunlaşan deniz salyasındaki son durum havadan görüntülenirken, Suadiye Sahili'nde teknelerin bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu.

Marmara Denizinde görülen deniz salyası İstanbul sahillerini de kimi zaman aşırı yoğun bir şekilde gözükmeye devam ediyor.

İstanbul Anadolu Yakası Suadiye Sahili'nde havadan çekilen görüntülerde denizin büyük bir bölümünün salya ile kaplandığı görülüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yüzeyi salya ile kaplı iskelenden ayrılan bot ve tekneler havadan görüntüleri ile felaketin boyutunu gözle önüne seriyor.

İstanbul'daki deniz salyası havadan görüntülendi VİDEO







ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.

DENİZ 200 METRE KADAR GÖRÜNMÜYOR

Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar. Bazı noktalarda tamamen salya ile kapanan sahilde denizi 200 metre kadar deniz gözükmüyor.



