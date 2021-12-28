İBB kararıyla ekolojik yeşil duvarların söküldüğünü gören bir vatandaş, "Bu milletin parasıyla yapıldı bunlar. Bakamıyorsanız, beceremiyosanız defolup gidin." diye tepki gösterdi

İstanbul'daki belirli yol kenarlarına yapılan dikey bahçe olarak da adlandırılan ekolojik yeşil duvarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla sökülmeye başlandı.

Yol kenarında sökülme işlemi yapıldığı sırada bir vatandaş olaya şahitlik etti.

Milletin parasıyla yapıldığını ve milyonlar harcandığını söylediği yeşil duvarların sökülmesine tepki gösteren vatandaş, o anları kayda aldı.

"BU MİLLETİN PARASIYLA YAPILDI BUNLAR"

Cep telefonu kamerasıyla kayıt alan vatandaş, "Ağabey siz bunları niye söküyorsunuz? Beyler, niye söküyorsunuz? Yazık günah değil mi bunlara? Bu milletin parasıyla yapılmadı mı bu? Bu milletin parasıyla yapıldı bunlar. Bakamıyorsanız, beceremiyosanız defolup gitsinler. Kardeşim, sökemezsiniz. Bu milletin malıdır. Bırakacaksınız. Polisi çağırıyorum, alçaklık bu.

İstanbul'daki ekolojik yeşil duvarlar sökülüyor VİDEO



"YÖNETEMİYORSAN İSTANBUL'U DEFOLACAKSIN"

Böyle bir şey olamaz. Bakamıyorsan, yönetemiyorsun İstanbul'u o zaman defolacaksın. Milyonlarca, trilyonlarca para harcandı bunlara. Sizi bu makama getirenlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgede işçilikle uğraşan şahıslar ise görevlerinin yerine getirilmesine engel olunduğunu belirterek tepki gösterdi.