İstanbul'daki eş cinayetinde Yargıtay kararı pes dedirtti

Yargıtay, Kağıthane'de silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke’yi öldüren Recep İnçke'nin müebbet hapis cezasını bozdu.

İstanbul Kağıthane’de 7 Aralık 2016’da Recep İnçke (35) kendisine boşanma davası açan iki yıllık eşi Nisa Ece İnçke’yi (25) silah sesi dışardan duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açıp, dört kez kurşunlayarak öldürmüştü.

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İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Recep İnçke, “Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Bunu söylemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim eşim tarafından aldatıldım, ihanete uğradım. Telefon mesajlarında da yaptığı ihanetler zaten yazıyor. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim” iddialarında bulunmuştu.

Mahkeme yaptığı yargılama sonunda Recep İnçke’yi eşi Nisa Ece İnçke’yi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak takdiri indirim uygulamamıştı.

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İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Recep İnçke’nin vekilleri, Yargıtay’a başvurarak bu kararın bozulmasını istediler. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi de kararında, sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek, cezanın “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis olması gerekirken, “tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini belirtti. Ceza Dairesi bu nedenle sanık vekillerinin temyiz itirazlarını yerinde görerek kararı bozdu.