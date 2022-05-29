Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fetih kutlamalarına 560 bin kişi katıldığını açıkladı.

İstanbul'un fethinin 569'uncu fetih kutlamaları devam ediyor. Bu yıl kutlamalar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana gelmeden vatandaşlar akın akın yollara düştü.

Resmi rakamlara göre..

Birçok etkinliğin düzenlendiği kutlamalarda son olarak kürsüye Erdoğan çıktı.

Erdoğan kendisini dinleyenlere hitabından önce ihtişamlı kalabalık hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler 2023’e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz." dedi.

İstanbul'daki fetih kutlamalarına 560 bin kişi katıldı VİDEO