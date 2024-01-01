İstanbul'daki Filistin yürüyüşünde binlerce vatandaştan 'Kardan aydınlık' ezgisi.. Sabahın erken saatlerinde Filistin halkı ve şehitlerimiz için bir araya gelen binlerce vatandaş, Galata Meydanı'nda 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ezgisini okudu.

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ensonhaber.com

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da binlerce vatandaş sabah namazında buluştu.

Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eller 7 Ekim'den bu yana saldırı altında olan Gazze halkı ve 12 kahraman şehitlerimiz için semaya kalktı.

Ardından Galata Köprüsü'ne akın eden vatandaşlar, burada yürüyüş düzenledi.

Sloganlar atıldı

Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden bir araya gelen halk, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla sesini yükseltti.

Siyasi isimlerin de destek verdiği yürüyüş de zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Rapçi Resul Aydemir de etkinliğe destek veren isimlerden biri oldu.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da okuduğu ve dillere pelesenk olan 'Kardan Aydınlık' ezgisini okudu.

Galata Meydanı'nda 'Kardan aydınlık' sesleri...

Meydandaki binlerce vatandaş, ezgiye hep bir ağızdan eşlik etti.

İşte ezginin sözleri...

"Gökten yağmur yağacak renkler

Daha hoş kokacak otlar çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

Bir sabah gelecek kardan aydınlık

Vurulup ömrünün ilk baharında

Kanından çiçekler açar yanında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek kardan aydınlık."