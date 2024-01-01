Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da binlerce vatandaş sabah namazında buluştu.
Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eller 7 Ekim'den bu yana saldırı altında olan Gazze halkı ve 12 kahraman şehitlerimiz için semaya kalktı.
Ardından Galata Köprüsü'ne akın eden vatandaşlar, burada yürüyüş düzenledi.
Sloganlar atıldı
Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden bir araya gelen halk, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla sesini yükseltti.
Siyasi isimlerin de destek verdiği yürüyüş de zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Rapçi Resul Aydemir de etkinliğe destek veren isimlerden biri oldu.
Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da okuduğu ve dillere pelesenk olan 'Kardan Aydınlık' ezgisini okudu.
Galata Meydanı'nda 'Kardan aydınlık' sesleri...
Meydandaki binlerce vatandaş, ezgiye hep bir ağızdan eşlik etti.
İşte ezginin sözleri...
"Gökten yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar çiçekler
Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek kardan aydınlık
Vurulup ömrünün ilk baharında
Kanından çiçekler açar yanında
Cümle şehitlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek kardan aydınlık."
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