İstanbul'daki fırıncılardan ekmeğe zam talebi: 4 lira olsun

Her fırsatta ekmeğe zam talebiyle gündeme gelen İstanbul'daki fırıncılar, ekmeğe yine zam yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da fırıncıların yeni gündemi yine zam...

Ekmeğe zam yapmak için geçtiğimiz ay İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvuran İstanbul'daki fırıncıların talepleri olumlu karşılanılarak, 220 gram ekmeğe 50 kuruş zam yapılmıştı. Bu zam kararıyla da ekmekiğin fiyatı 2.5 lira olmuştu.

Yeni zam kararından henüz 1 ay bile geçmeden fırıncılar yine zam talebi ile gündeme geldi.

ZAM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını duyuran Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası, İstanbul'daki fırıncıların zam için harekete geçtiğini belirtti.

4 LİRADAN SATIŞ GÜNDEMDE

Sendika ayrıca, bazı fırıncıların bugünden itibaren zam kararını beklemeden ekmeği 3-4 liradan satışa sunacağını da duyurdu.