İstanbul'daki Formula 1 organizasyonu trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul'daki Formula 1 organizasyonu trafik yoğunluğuna neden oldu

Tuzla’daki İstanbul Park’ta devam eden Formula 1 sıralama yarışları nedeniyle bazı yollar adeta kilitlendi. Organizasyon alanına giden bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul yeniden Formula 1 heyecanını yaşıyor.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i için geri sayımda sona gelindi.

2020 sezonunun ardından 2021 sezonunda da F1 takvimine giren Türkiye, 8 - 10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapıyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Başta İstanbul olmak üzere yurt içinden onlarca şehirden gelen yerli ve yurt dışından gelen yabancı turistlerin ilgisini çeken Formula 1 etkinliği İstanbullulara trafikte zor anlar yaşattı.

TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Tuzla’da organizasyon alanının tüm bağlantı yollarında yoğunlaşan trafik, bölge sakinleri ve etkinliği seyretmeye gelenler için çileye dönüştü.

Yarış pistinin olduğu alana giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ara ara yolda araç trafiğinin durma noktasına geldiği görüldü.

Trafik ekiplerince yollarda yoğun trafiğe karşın önlemler alındı.





"4 SAATTİR TRAFİKTEYİZ"

Buğra Höyük, “Amasya’dan geliyoruz. Saat sabah 4’de yola çıktık. Bizi ana VIP girişinden almadılar yaklaşık 4 saattir de bu trafikteyiz mağduruz” dedi.

Yarışları izlemek için yola koyulan Mehmet isimli vatandaş ise “Formula’ya geldik. Trafik biraz daha iyi, yarın daha kötü olacağını düşünüyorum. Bursa’dan geldim” dedi.

Formula 1 yarışları nedeniyle Tuzla’da uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollar havadan görüntülendi.



