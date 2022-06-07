İki yılın ardından kutsal topraklara giden hacı adayları, sevinç gözyaşlarıyla yola çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen hac ibadeti, vakaların azalmasıyla birlikte tekrar başladı.

İstanbul'daki ilk kafile ise bu sabah saatlerinde havalimanının yolunu tuttu.

Gözyaşlarını tutamadılar

Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının mutluluk ve heyecanlarının yüzlerine yansıdığı görüldü.

AA'nın haberine göre; hac kafilesinin hareketi öncesinde İstanbul Havalimanı'ndaki Gidiş Terminali'nde tören düzenlendi. Törene 286 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul'daki ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı ViDEO

"Rabbim bu mutluluğu nasip etti"

10 yıldır hac farizasını beklerken koronavirüse yakalanan ve entübe olduktan 35 gün sonra iyileşen Ayfer Gül, "Nefes borumdan ameliyat oldum, çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin." diyerek duygularını anlattı.