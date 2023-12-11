İstanbul'daki kadın sürücünün eğlence için direksiyonu savurduğu anlar kamerada Beylikdüzü’nde araç kullanırken tehlikeli hareketler yapan kadın sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İHA

Trafik magandaları, her yeni günde farklı bir olayla gündeme geliyor.

Olay bu kez İstanbul'dan.

Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'nde araçla ilerleyen bir kadın, tehlikeli hareketlerde bulundu.

Direksiyonu bir sağa bir sola çevirdi

Araçla trafiğe açık yolda son ses müzikle dolaşan kadın sürücü, direksiyonu sağa sola savurdu.

Kadın sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Tehlikeli anları kaydetti

Tehlikeli hareketler yapan sürücüyü araç içindeki bir başka kişi ise cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün direksiyonu sağa sola savurması ve yanındaki yolcunun sevinmesi görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)