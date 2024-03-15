İHA

Türkiye günlerdir Eylem Tok ve katil oğlunu konuşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanlığı'nın genişlettiği soruşturmada Tok ve oğlunun iadesi için de gerekli işlemler uygulanıyor.

Bu kapsamda da şimdi baba Bülent Cihnatimur ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İfadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un, "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

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Dün New York'ta görüntülendiler

Eylem Tok ve ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur, New York'ta 57. Cadde ile 6. Cadde köşesinde kameralara yakalandı.

Kaçak anne ve oğlunun, fotoğrafları çekilirken kahkaha atmaları ise görenleri şoka soktu.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)