İstanbul'daki kazada şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için resmi tören düzenlenecek

İstanbul Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi D-100 Güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında saat 06.20 sıralarında meydana gelen acı olayda, trafik polisi ekibi, zabıta aracıyla otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale etmek için kaza bölgesine gitti.
Ekip, yolda güvenlik önlemleri alırken, bu sırada, İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek polis ekiplerine çarptı.
POLİS MEMURU OGÜN YÜRÜMEZ ŞEHİT OLDU
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu belirlendi.
Şehit polis memuru Yürümez'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde uzun süre çalışma gerçekleştirdi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGU'NDAN ALINDI
Şehit polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan şehit trafik polisi Ogün Yürümez'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
RESMİ TÖREN DÜZENLENECEK
Yürümez için saat 14.00’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi tören düzenlenecek.
Şehit trafik polisinin cenazesi resmi törenin ardından memleketi Giresun Eynesil’e gönderilecek.
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