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İstanbul'daki kazada şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için resmi tören düzenlenecek

İstanbul'daki kazada şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için resmi tören düzenlenecek Maddi hasarlı kazaya müdahale ettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsünün çarparak şehit ettiği polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.