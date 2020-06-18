İstanbul’daki Küçüksu Deresi’nin içler acısı hali

Boğaz’a dökülen Küçüksu deresi çöpe teslim oldu. Derenin olduğu bölgede oluşan kötü koku, isyan ettirdi.

İstanbul’da Boğaz’a dökülen önemli su kaynaklarından Küçüksu Deresi’nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz yıllarda ıslah edilen dere, çöplere teslim oldu.

Suyunun rengi değişen dere, çevreye kötü koku yaymaya başladı. Havadan görüntülenen Küçüksu Deresi’ndeki kirliliğin boyutu gözler önüne serildi.

BÜYÜK BİR ALANA YAYILDI

Çöp tabakasının, Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nin olduğu bölgeden başlayarak Boğaz ile birleşme noktasının büyük bir kesimine kadar yayıldığı görüldü.

Boğaz'a dökülen Küçüksu Deresi'nin hali içler acısı durumda İZLE

“BU KOKU BİZİ YEDİ BİTİRDİ”

Küçüksu Deresi’nin olduğu bölgede esnaf olan Yusuf Akyıldız, “Küçüksu Deresi bir kaç senedir böyle, kokusu biz esnafları ve mahallede yaşayanları, çok rahatsız ediyor. Sinekler, böcekler, fareler oluyor ve çok sıkıntı yaşıyoruz. Mahalle bölümünden başlayarak Boğaz ile birleşen kısma kadar böyle. Burada temizlik diye bir şey olmuyor. Arıtma tesisi buraya konuldu ama kapaklar açılınca olduğu gibi atık sular ve kanalizasyon suları, dereye boşaltılıyor. Arıtma tesisi bence çalışmıyor, çalışsa bu bölgede böyle koku olmaz. Bu koku bizi öldürdü; yedi, bitirdi. Bu durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdik.” dedi.

“YAPACAĞIZ DEDİLER AMA İLGİLENEN OLMADI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını belirten Esnaf Akyıldız, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya geldiler, dereyi fotoğraflayarak ilgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı. Burasının ihalesi yapılmıştı. Eskiden İlaçlama yapılıyordu, şimdi ilaçlama da kesildi. Bölge halkı olarak bu kokudan dolayı çalışmak ve yaşamak için çok zorlanıyoruz. Bu konudan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz.” diye konuştu.